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В Ратомке горит здание
Источник материала: БT
Это кадры из Ратомки. Там горит здание. По словам очевидцев, это конюшня центра конного спорта. Сообщается, что лошадей успели вывести. Огонь уже перекинулся на соседнее здание. Подробности выясняются.
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Это кадры из Ратомки. Там горит здание. По словам очевидцев, это конюшня центра конного спорта. Сообщается, что лошадей успели вывести. Огонь уже перекинулся на...
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