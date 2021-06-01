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В Ратомке горит здание

01.06.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Это кадры из Ратомки. Там горит здание. По словам очевидцев, это конюшня центра конного спорта. Сообщается, что лошадей успели вывести. Огонь уже перекинулся на соседнее здание. Подробности выясняются. 


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Это кадры из Ратомки. Там горит здание. По словам очевидцев, это конюшня центра конного спорта. Сообщается, что лошадей успели вывести. Огонь уже перекинулся на...
 
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