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В Солигорске на четвертом рудоуправлении "Беларуськалия" обрушилась галерея
01.06.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Солигорске на четвертом рудоуправлении "Беларуськалия" обрушилась галерея, информация о пострадавших не поступало, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте" "Твой Солигорск".
В приемной директора четвертого рудоуправления Сергея Патиюка сказали Sputnik, что все руководство ушло куда-то на территорию, так как "произошло какое-то ЧП". Но подробностей собеседник агентства не знает.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в ведомство информация о происшествии не поступала.
ЧП на "Беларуськалии"
Последняя трагедия случилась в воскресенье, 30 мая, –
В предыдущий раз авария с летальным исходом
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Сообщение о происшествии в Солигорске не поступало сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям, отметили в пресс-службе ведомства. Смотрите на видео...
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