Источник материала: Sputnik Беларусь

В Солигорске на четвертом рудоуправлении "Беларуськалия" обрушилась галерея, информация о пострадавших не поступало, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте" "Твой Солигорск".

В приемной директора четвертого рудоуправления Сергея Патиюка сказали Sputnik, что все руководство ушло куда-то на территорию, так как "произошло какое-то ЧП". Но подробностей собеседник агентства не знает.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в ведомство информация о происшествии не поступала.

ЧП на "Беларуськалии"

Последняя трагедия случилась в воскресенье, 30 мая, – погиб рабочий . Солигорский районный отдел Следственного комитета по факту гибели мужчины проводит проверку . Опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В предыдущий раз авария с летальным исходом случилась на ОАО "Беларуськалий" 4 ноября 2020 года. Тогда ЧП произошло на глубине 620 метров на руднике третьего рудоуправления. При выполнении работ по обслуживанию одной из установок шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 38-летний горнорабочий.