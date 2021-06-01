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В Солигорске на четвертом рудоуправлении "Беларуськалия" обрушилась галерея

01.06.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Солигорске на четвертом рудоуправлении "Беларуськалия" обрушилась галерея, информация о пострадавших не поступало, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте" "Твой Солигорск".

В приемной директора четвертого рудоуправления Сергея Патиюка сказали Sputnik, что все руководство ушло куда-то на территорию, так как "произошло какое-то ЧП". Но подробностей собеседник агентства не знает.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в ведомство информация о происшествии не поступала.

ЧП на "Беларуськалии" 

Последняя трагедия случилась в воскресенье, 30 мая, – погиб рабочий. Солигорский районный отдел Следственного комитета по факту гибели мужчины проводит проверку. Опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В предыдущий раз авария с летальным исходом случилась на ОАО "Беларуськалий" 4 ноября 2020 года. Тогда ЧП произошло на глубине 620 метров на руднике третьего рудоуправления. При выполнении работ по обслуживанию одной из установок шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 38-летний горнорабочий.

 
 
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Сообщение о происшествии в Солигорске не поступало сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям, отметили в пресс-службе ведомства. Смотрите на видео...
 
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