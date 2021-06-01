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Смертельное застолье: житель Бобруйска убил подругу кочергой
01.06.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении 37-летнего жителя Бобруйска, который подозревается в убийстве сожительницы, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
© Photo : СК Беларуси
По информации следователей, преступление было совершено 25 мая: граждане употребляли спиртное, а затем между ними возникла ссора.
"Мужчина стал избивать женщину, нанося множественные удары руками, а также имевшейся в доме кочергой по различным частям тела", – сказала Лавринович.
Она также отметила, что после произошедшего подозреваемый позвонил в скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть 33-летней пострадавшей. Правоохранителям бобруйчанин заявил, что она пришла домой уже избитой.
Впоследствии выяснилось, что женщина получила не менее 30 ударов, что и стало причиной ее смерти.
На допросе мужчина признал свою вину частично, сейчас в отношении него возбуждено дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – убийство с особой жестокостью.
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По информации следователей, преступление было совершено 25 мая: граждане употребляли спиртное, а затем между ними возникла ссора.
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