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Сельчанин погиб в Лунинецком районе после падения дерева
01.06.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Житель одной из деревень Лунининецкого района погиб при обрезке дерева, по факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
© Photo : СК Беларуси
Несчастный случай произошел 26 мая, когда промышленный альпинист, работавший по договору подряда, валил деревья.
"Ему оказывал помощь 49-летний местный житель, на которого во время работы упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте", – сказали в СК.
В комитете также уточнили, что погибший не имел квалификации для валки деревьев, а также не соблюдал требования техники безопасности, что и привело к трагедии.
По факту Лунинецким райотделом СК проводится проверка, осмотрено место происшествия и опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы.
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Погибший не имел квалификации для валки деревьев, а также не соблюдал требования техники безопасности.
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