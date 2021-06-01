Сельчанин погиб в Лунинецком районе после падения дерева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Житель одной из деревень Лунининецкого района погиб при обрезке дерева, по факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Несчастный случай произошел 26 мая, когда промышленный альпинист, работавший по договору подряда, валил деревья.

"Ему оказывал помощь 49-летний местный житель, на которого во время работы упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте", – сказали в СК.

В комитете также уточнили, что погибший не имел квалификации для валки деревьев, а также не соблюдал требования техники безопасности, что и привело к трагедии.

По факту Лунинецким райотделом СК проводится проверка, осмотрено место происшествия и опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы.

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