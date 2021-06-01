|
Генпрокуратура ЛНР попросила Беларусь выдать Протасевича для следствия
01.06.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура непризнанной Луганской народной республики обратилась к белорусским правоохранителям с просьбой передать задержанного в Минске белоруса Романа Протасевича, об этом заявила представитель ведомства Инна Семенова.
Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что задержанный Протасевич участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Азов". На минувшей неделе Генпрокуратура ЛНР возбудила в отношении Протасевича уголовное дело и сообщила о готовности передать всю информацию белорусским коллегам.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры", - сообщила Семенова.
Она отметила, что в связи с этим Генпрокуратура обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием Протасевича.
Роман Протасевич был
В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Беларуси, максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус был "засвечен" в Донбассе, по версии следствия, он причастен к обстрелам мирного населения и уничтожению инфраструктуры.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)