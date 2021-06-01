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Генпрокуратура ЛНР попросила Беларусь выдать Протасевича для следствия

01.06.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура непризнанной Луганской народной республики обратилась к белорусским правоохранителям с просьбой передать задержанного в Минске белоруса Романа Протасевича, об этом заявила представитель ведомства Инна Семенова.

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что задержанный Протасевич участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Азов". На минувшей неделе Генпрокуратура ЛНР возбудила в отношении Протасевича уголовное дело и сообщила о готовности передать всю информацию белорусским коллегам.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры", - сообщила Семенова.

Она отметила, что в связи с этим Генпрокуратура обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием Протасевича.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая – самолет лоукост-компании Ryanair, в котором он находился, совершил посадку в сопровождении истребителя, так как диспетчеры получили сообщение о заложенной в лайнере взрывчатке. Информация о минировании не подтвердилась. Протасевич, который является основателем признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала, был задержан вместе со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Беларуси, максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Белорус был "засвечен" в Донбассе, по версии следствия, он причастен к обстрелам мирного населения и уничтожению инфраструктуры.
 
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