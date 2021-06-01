ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГУВД Минска прокомментировало инцидент с обвиняемым Латыповым в суде

01.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента в суде Советского района Минска, где обвиняемый причинил себе телесные повреждения, сообщили Sputnik в ГУВД Минского городского исполкома.

"Сегодня в зале суда сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь подсудимому 41-летнему мужчине, который причинил себе телесные повреждения. Сейчас он госпитализирован", - сообщила Sputnik во вторник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщалось, Латыпов был задержан в сентябре 2020 года во дворе, когда он пытался помешать закрасить мурал с диджеями за нарушение порядка и неподчинение сотрудникам милиции. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивление милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

Сегодня его доставили в суд для судебного разбирательства по делу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
С россиянкой Сапегой проведены следственные действия в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by