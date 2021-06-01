ГУВД Минска прокомментировало инцидент с обвиняемым Латыповым в суде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента в суде Советского района Минска, где обвиняемый причинил себе телесные повреждения, сообщили Sputnik в ГУВД Минского городского исполкома.

"Сегодня в зале суда сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь подсудимому 41-летнему мужчине, который причинил себе телесные повреждения. Сейчас он госпитализирован", - сообщила Sputnik во вторник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщалось, Латыпов был задержан в сентябре 2020 года во дворе, когда он пытался помешать закрасить мурал с диджеями за нарушение порядка и неподчинение сотрудникам милиции. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивление милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

Сегодня его доставили в суд для судебного разбирательства по делу.