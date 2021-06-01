С россиянкой Сапегой проведены следственные действия в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. СК Беларуси провел следственные действия с гражданкой России Софией Сапегой, которая находится в СИЗО КГБ Беларуси.

"Следственные действия с участием Софии состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", – сообщил Sputnik адвокат Александр Филанович.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на адвоката, Сапеге до сих пор не предъявлено обвинение, а из-за подписки о неразглашении адвокат не может сообщить информацию о статьях Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело. Следственный комитет Беларуси с момента задержания ни разу не озвучил официальную информацию по делу Сапеги.

Как пояснили эксперты в области уголовного права, на этой неделе истекают сроки, в которые ей должно быть предъявлено обвинение. "Если считать с 23 мая, то сегодня десятый день. Если считать после 72 часов с момента задержания, то это 3 июня", – сказал собеседник агентства.

Адвокат уже обжаловал факт ее задержания в Беларуси, но суды два раза отказали в удовлетворении жалоб. Теперь защитник собирается писать жалобу на меру пресечения – россиянку Сапегу оставили под стражей в СИЗО КГБ на два месяца.

Что известно о задержании Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

25 мая по госТВ показали видео , где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

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