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С россиянкой Сапегой проведены следственные действия в СИЗО КГБ
01.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. СК Беларуси провел следственные действия с гражданкой России Софией Сапегой, которая находится в СИЗО КГБ Беларуси.
"Следственные действия с участием Софии состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", – сообщил Sputnik адвокат Александр Филанович.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на адвоката, Сапеге до сих пор не предъявлено обвинение, а из-за подписки о неразглашении адвокат не может сообщить информацию о статьях Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело. Следственный комитет Беларуси с момента задержания ни разу не озвучил официальную информацию по делу Сапеги.
Как пояснили эксперты в области уголовного права, на этой неделе истекают сроки, в которые ей должно быть предъявлено обвинение. "Если считать с 23 мая, то сегодня десятый день. Если считать после 72 часов с момента задержания, то это 3 июня", – сказал собеседник агентства.
Адвокат уже обжаловал факт ее задержания в Беларуси, но суды два раза отказали в удовлетворении жалоб. Теперь защитник собирается писать жалобу на меру пресечения – россиянку Сапегу оставили под стражей в СИЗО КГБ на два месяца.
Что известно о задержании Сапеги
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее
25 мая по госТВ
Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ
Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.
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Защитник гражданки России не дает никаких комментариев по данному делу из-за подписки о неразглашении.
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