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Посольство получило консульский доступ к задержанному россиянину Дудникову
01.06.2021 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Посольство России в Беларуси получило консульский доступ к задержанному россиянину Егору Дудникову, сообщил Sputnik во вторник пресс-атташе дипмиссии Алексей Маскалев.
© REUTERS / STRINGER
"Посольством получено от управления Следственного комитета по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному в Беларуси гражданину России Егору Дудникову. Представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным", – сказал он.
Представитель посольства также отметил, что в среду 2 июня, как планируется, задержанного гражданина посетит консул.
Маскалев рассказал о перспективах встреч с другой задержанной российской гражданки – Софии Сапеги.
"У нас имеется многократное разрешение на ее посещение. Ждем от белорусской стороны, назовем это, "технической " возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в ближайшее время", – заключил он.
По данным правозащитников, 20-летний Дудников был задержан в Минске еще 5 мая. Из открытых интернет-источников известно, что ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси).
Софию Сапегу 23 мая
Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ
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В посольстве говорят, что в ближайшее время может также состояться встреча и с задержанной россиянкой Софией Сапегой.
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