Самолет Хургада-Минск приземлился в Краснодаре - узнали, почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Самолет "Белавиа" Хургада-Минск приземлился Краснодаре по техническим причинам, сообщили в Национальном аэропорту Минск.

Согласно данным flightradar24, рейс "Белавиа" Хургада-Минск вылетел из египетского аэропрота в 20:18. В Минск он должен был прилететь в 02:05, но был перенаправлен в аэропорт Краснодара.

"Он сел там по техническим причинам. В 6:20 в Краснодар убыл технический борт. Со слов представителей авиакомпании, пассажиры прибудут в Минск в 12:30", - сказал собеседник агентства в Национальном аэропорту Минск.

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