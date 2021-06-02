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Самолет Хургада-Минск приземлился в Краснодаре - узнали, почему

02.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Самолет "Белавиа" Хургада-Минск приземлился Краснодаре по техническим причинам, сообщили в Национальном аэропорту Минск.

Согласно данным flightradar24, рейс "Белавиа" Хургада-Минск вылетел из египетского аэропрота в 20:18. В Минск он должен был прилететь в 02:05, но был перенаправлен в аэропорт Краснодара.

"Он сел там по техническим причинам. В 6:20 в Краснодар убыл технический борт. Со слов представителей авиакомпании, пассажиры прибудут в Минск в 12:30", - сказал собеседник агентства в Национальном аэропорту Минск.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Чартерный рейс "Белавиа" должен был прибыть ночью из Хургады в Минск, но изменил направление и приземлился в аэропорту Краснодара.
 
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