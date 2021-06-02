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Адвокат россиянина Дудникова готовит жалобы на его задержание
02.06.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн - Sputnik. Защитник россиянина Егора Дудникова, задержанного в Беларуси почти месяц назад, готовит ряд жалоб, в том числе на чрезмерное применение силы, сообщил адвокат Антон Гашинский.
Дудников обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Его адвокат Антон Гашинский пояснил, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он "озвучивал ролики для белорусской оппозиции".
"Планируем обжаловать задержание и мену пресечения", - сказал адвокат Гашинский.
Кроме этого, будет направлена жалоба на чрезмерное применение силы в отношении Дудникова.
"При поступлении в СИЗО КГБ у него должны были быть зафиксированы побои - будем жаловаться на чрезмерное применение силы", - сказал защитник.
Он также подчеркнул, что в жалобе будут указано на "оказание давления с целью получения показаний и явки (с повинной Sputnik)".
Гашинский рассказал, что сегодня Дудникова в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области посетит российский консул. На "володарку" 20-летненго россиянина перевели несколько дней назад, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ.
Дудников был
В минувший вторник пресс-секретарь диппредставительства РФ в Минске Алексей Маскалев сообщил, что посольство
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Посольство РФ получило разрешение от СК Беларуси на консульский доступ к задержанному в Минске 20-летнему Дудникову и рассчитывает на встречу с ним в среду.
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