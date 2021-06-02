Причастность Адамкуса к действиям карателей проверяют в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси просит литовские компетентные органы допросить в качестве свидетеля по делу о геноциде белорусов бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса, сообщил журналистам в среду в Минске заместитель руководителя следственной группы – старший прокурор Генеральной прокуратуры Беларуси Эдуард Скурат.

"Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, вступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" не кто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс", – сказал Скурат.

Генпрокуратура проверяет причастность Адамкуса к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году.

"Он свидетель, поскольку есть информация, что он был порученцем у "Минского мясника". Просим допросить его по месту нахождения", – сказал Скурат, отвечая на вопросы журналистов.

Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные", – сказал представитель генпрокуратуры.

По словам Скурата, после освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков "часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе "Минский мясник" (Антанас Импулявичюс – Sputnik) и Вольдемарас Адамкавичюс, скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании, а затем в 1949 году – в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления", – сказал представитель генпрокуратуры.

"При этом Вольдемарас Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы прошлого века занимал высшую государственную должность – Президента Литовской Республики", – сказал Скурат.

Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник" руководил 2-м Литовским батальоном, который был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. Всего каратели этого формирования зверски расправились с десятками тысяч невинных людей, сказал представитель Генпрокуратуры.