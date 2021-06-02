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Чартер "Белавиа", летевший из Хургады через Краснодар, вернулся в Минск

02.06.2021 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Самолет "Белавиа", летевший из египетского курорта Хургада, приземлился в Минске в 12:21, об этом Sputnik сообщили в Национальном аэропорту Минск.

Чартерный рейс должен был прибыть в белорусскую столицу еще ночью, однако изменил направление и совершил незапланированную посадку в аэропорту Краснодара. Как отметили в пресс-службе краснодарского аэровокзала, самолет штатно сел в 0:42.

Спустя почти 8 часов, в 8:32 утра, за пассажирами из Минска прибыл резервный борт. В 10:10 Boeing 737-800 вылетел из Краснодара. В самолете находились 180 пассажиров.

Напомним, в феврале этого года самолет "Белавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Минск, вернулся в аэропорт вылета после того, как у командира воздушного суда возникли сомнения в полной исправности лайнера. Самолет прошел дополнительные проверки, после чего отправился в Минск.

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, борт совершил вынужденную посадку в российском аэропорту "из-за технических проблем в топливной системе", после чего за пассажирами прибыл...
 
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