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Чартер "Белавиа", летевший из Хургады через Краснодар, вернулся в Минск
02.06.2021 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Самолет "Белавиа", летевший из египетского курорта Хургада, приземлился в Минске в 12:21, об этом Sputnik сообщили в Национальном аэропорту Минск.
Чартерный рейс должен был прибыть в белорусскую столицу еще ночью, однако изменил направление и
Спустя почти 8 часов, в 8:32 утра, за пассажирами из Минска прибыл резервный борт. В 10:10 Boeing 737-800 вылетел из Краснодара. В самолете находились 180 пассажиров.
Напомним, в феврале этого года самолет "Белавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Минск,
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