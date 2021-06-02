Адвокаты россиянки Сапеги готовят новые жалобы на ее задержание и арест

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik. Защитники россиянки Софии Сапеги намерены обжаловать примененную к ней меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил Sputnik ее адвокат Александр Филанович.

Ранее суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.

"(…) подготовлен проект жалобы на задержание. Также адвокатами готовится обжалование избранной в отношении нее меры пресечения", - сказал адвокат Филанович.

Он также сообщил, что защитники Сапеги продолжают выяснять и устанавливать обстоятельства ее задержания. "Сегодня следственных действий нет", - уточнил защитник.

Россиянка была снята с летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси. Срок задержания Сапеги продлен на два месяца.

Вместе с девушкой на борте Ryanair летел и Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

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