Шоумен Дудинский попал в поле зрения финансовой милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси проводит проверку в отношении известного белорусского шоумена Дениса Дудинского, сообщили в ведомстве.

В среду в первой половине дня появилась информация о том, что домой к музыканту пришли сотрудники правоохранительных органов и вызвали понятых из числа его соседей.

"В отношении данного лица (Дудинского –Sputnik) органами финансовых расследований проводятся проверочные мероприятия по вопросам налогообложений", - сообщил Sputnik официальный представитель КГК Беларуси Кирилл Данилов.

Иной информации по данному факту представитель КГК не сообщил.

Дудинский — лидер музыкальной группы Da Vinci, долгое время был успешным телеведущим "Белтелерадиокомпании", часто выступал ведущим на различных концертах и шоу, которые проводил телеканал. Год назад он поддержал людей, стоявших в очереди в магазин symbal.by и осудил действия ОМОНа во время уличных протестов. Летом прошлого года его уволили с БТ, а после осудили на 10 суток ареста за участие в акции протеста. В октябре он также получил штраф в 25 базовых величин за активное участие в несанкционированном пикетировании у здания Белтелерадиокомпании в августе 2020 года.