Адвокат россиянина Дудникова направил жалобу на его задержание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Защитник россиянина Егора Дудникова направил жалобу на его задержание, российский консул посетил его сегодня в следственном изоляторе.

"Направил по почте жалобу на задержание", - сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский. Как ранее сообщалось, он также намерен подать жалобы на применение к Дудникову меры пресечения в виде заключения под стражу, ряд других жалоб.

Консул посетил сегодня задержанного гражданина РФ. "Гражданин России чувствует себя в целом нормально, в разговоре с представителем посольства особых жалоб на условия содержания не высказывал. Есть несколько просьб, которые, думаю, будут выполнены", - сообщил Sputnik пресс-атташе посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

Он также добавил, что "ведется работа по выяснению всех обстоятельств этого дела".

Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ .

Дудников был задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Он обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.