ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвокат россиянина Дудникова направил жалобу на его задержание

02.06.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Защитник россиянина Егора Дудникова направил жалобу на его задержание, российский консул посетил его сегодня в следственном изоляторе.

"Направил по почте жалобу на задержание", - сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский. Как ранее сообщалось, он также намерен подать жалобы на применение к Дудникову меры пресечения в виде заключения под стражу, ряд других жалоб.

© Photo : Instagram / Eva Star
Адвокаты россиянки Сапеги готовят новые жалобы на ее задержание и арест

Консул посетил сегодня задержанного гражданина РФ. "Гражданин России чувствует себя в целом нормально, в разговоре с представителем посольства особых жалоб на условия содержания не высказывал. Есть несколько просьб, которые, думаю, будут выполнены", - сообщил Sputnik пресс-атташе посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

Он также добавил, что "ведется работа по выяснению всех обстоятельств этого дела".

Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ .

Дудников был задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Он обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянина задержали в начале мая, в отношении него возбудили уголовное дело - Егору Дудникову грозит до трех лет.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Литва рассмотрит обращение Минска по делу о геноциде в обычном порядке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by