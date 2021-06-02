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Литва рассмотрит обращение Минска по делу о геноциде в обычном порядке

02.06.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск, 2 июн –Sputnik. Генпрокуратура Литвы будет рассматривать в обычном порядке официальное обращение Минска о проведении опроса экс-президента Валдаса Адамкуса. Об этом заявила в среду представитель надзорного ведомства Элена Мартинонене.

По ее словам, просьба Генпрокуратуры носит общий характер. Она касается сотрудничества в рамках предоставления правовой помощи в расследовании геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Документ был получен 10 мая, констатировала Мартинонене. При этом она не уточнила сроки ответа на обращение Минска.

"На просьбу Беларуси ответ будет дан в установленном законом порядке, который в каждом отдельном случае может варьироваться, но это будет сделано в разумные сроки", - сказала представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, старший прокурор Генпрокуратуры Беларуси Эдуард Скурат заявил в среду, что ведомство просит литовские компетентные органы допросить в качестве свидетеля по делу о геноциде белорусов бывшего президента Литвы, 94-летнего Валдаса Адамкуса. 

"Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, вступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" не кто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс", – сказал Скурат.

Сам же Адамкус отверг эти обвинения и назвал действия Минска провокацией.

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Теги: Минск
 
 
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Запрос Минска о правовой помощи в расследовании причастности экс-президента Валдаса Адамкуса к геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны...
 
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