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Литва рассмотрит обращение Минска по делу о геноциде в обычном порядке
02.06.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минск, 2 июн –Sputnik. Генпрокуратура Литвы будет рассматривать в обычном порядке официальное обращение Минска о проведении опроса экс-президента Валдаса Адамкуса. Об этом заявила в среду представитель надзорного ведомства Элена Мартинонене.
По ее словам, просьба Генпрокуратуры носит общий характер. Она касается сотрудничества в рамках предоставления правовой помощи в расследовании геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Документ был получен 10 мая, констатировала Мартинонене. При этом она не уточнила сроки ответа на обращение Минска.
"На просьбу Беларуси ответ будет дан в установленном законом порядке, который в каждом отдельном случае может варьироваться, но это будет сделано в разумные сроки", - сказала представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, старший прокурор Генпрокуратуры Беларуси Эдуард Скурат
"Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, вступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" не кто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс", – сказал Скурат.
Сам же Адамкус отверг эти обвинения и назвал действия Минска провокацией.
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Запрос Минска о правовой помощи в расследовании причастности экс-президента Валдаса Адамкуса к геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны...
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