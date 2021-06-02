От 2 до 4 лет колонии: по гродненскому делу Тихановского вынесли приговор

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 2 июн – Sputnik, Инна Гришук. Суд Октябрьского района Гродно огласил приговор троим фигурантам так называемого гродненского дела Тихановского – их признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от двух до четырех лет.

На скамье подсудимых находились 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко, они обвинялись в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), двое последних – также в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел (ч. 1 ст. 364 УК).

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси, в ходе рассмотрения дела действия Книги и Розниченко были переквалифицированы со ст. 364 на ч. 2 ст. 363 УК Беларуси – сопротивление сотруднику органов внутренних, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения.

Все трое обвиняемых были признаны виновными по всем статьям. Фурманова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, Розниченко – к 3,5 года. Самое строго наказание получил Книга, бывший сотрудник ОМОН, имевший ранее судимость – четыре года колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Суд начался в январе

Суд над тремя гродненцами, которые в конце мая 2020 года были задержаны вместе с блогером Сергеем Тихановским, начался 18 января.

Пострадавшими по делу признаны двое гродненских участковых – Владимир Козловский и Александр Хваленя, а также командиры группы гродненского ОМОН Виктор Будник и Дмитрий Рахунок.

Как следует из обвинения, Розниченко схватил и удерживал участкового Козловского, именно он в результате стычки упал на тротуар. Со слов пострадавшего, ему в тот вечер нанесли несколько ударов по разным частям тела до и после падения. Его напарник, участковый Хваленя, говорил, что его хватали за форму, сорвали регистратор, разбили громкоговоритель, был удар по ноге и спине. Козловский сообщал ранее в суде, что хочет возмещения морального вреда – 8 тысяч рублей.

У признанных пострадавшими сотрудников ОМОН Будника и Рахунка, с их слов, 29 мая произошла стычка с обвиняемым Книгой – последний якобы препятствовал задержанию, одного ударил по руке, другого – по голове.

В Гродно судили водителя и двойника Тихановского

Напомним, что 29 мая на Советской площади в Гродно произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого были задержаны блогер Тихановский и еще девять человек. Часть из них отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей.

Как ранее сообщал Sputnik, одного из задержанных соратников Тихановского, водителя Александра Арановича, осудили в Гродно в конце апреля. Его приговорили к шести годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, второй эпизод – организация массовых беспорядков с помощью дымовой шашки. Ее нашли на чердаке в доме его родителей спустя полгода после задержания и приобщили к делу.

Читайте также: