Иностранец убил белоруску и попытался сбежать в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиозненском районе мужчину, который подозревается в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По информации правоохранителей, преступление произошло в Полоцком районе: в местный РОВД поступило заявление о пропаже 53-летней жительницы города. Тревогу забили коллеги гражданки, когда она не появилась на работе.

"Сыщики обнаружили труп пропавшей в ее квартире. Оперативно установили подозреваемого – 50-летнего гражданина Армении. Выяснилось, что он встречался с погибшей, а после уехал из города", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что подозреваемого задержали в Лиозненском районе – он пытался уехать в Россию.

По предварительным данным, армянин познакомился с полочанкой в интернете, женщина пригласила его погостить. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и мужчина нанес гражданке несколько ударов ножом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за убийство, сейчас его проверяют на причастность к совершению иных преступлений в республике.

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