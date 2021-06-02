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Иностранец убил белоруску и попытался сбежать в Россию

02.06.2021 18:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиозненском районе мужчину, который подозревается в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе МВД республики.

© Photo : СК Беларуси
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По информации правоохранителей, преступление произошло в Полоцком районе: в местный РОВД поступило заявление о пропаже 53-летней жительницы города. Тревогу забили коллеги гражданки, когда она не появилась на работе.

"Сыщики обнаружили труп пропавшей в ее квартире. Оперативно установили подозреваемого – 50-летнего гражданина Армении. Выяснилось, что он встречался с погибшей, а после уехал из города", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что подозреваемого задержали в Лиозненском районе – он пытался уехать в Россию.

По предварительным данным, армянин познакомился с полочанкой в интернете, женщина пригласила его погостить. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и мужчина нанес гражданке несколько ударов ножом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за убийство, сейчас его проверяют на причастность к совершению иных преступлений в республике.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Тревогу забили коллеги погибшей жительницы Полоцка, когда утром женщина не появилась на работе.
 
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