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Перехват или сопровождение: как МиГ-29 встречал Ryanair над Беларусью

03.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Подробности разворота самолета лоукостера Ryanair в воздушном пространстве Беларуси прокомментировали в эфире телеканала ОНТ.

Мог ли заставить МиГ-29 сесть "Боинг" в Национальном аэропорту Минск или просто сопроводил его до точки назначения, рассказал командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб.

Хронология событий

Самолет Ryanair делает разворот на Минск в 12:50, а в 13:04 борт уже находится в 15 километрах от Руденска и в 30 километрах от Минска. Истребитель белорусских ВВС МиГ-29 в это время только вылетает из Барановичей. Когда "Боинг" подлетал к истребителю, МиГ-29 был в районе Мачулищей, он его сопровождал, но не заставлял сесть. В это время воздушные судна были друг от друга примерно в 30 километрах.

Как происходил перехват

По международным правилам борт-перехватчик должен выйти вперед на расстояние не ближе и не далее 10 метров с левой стороны – там находится командир воздушного судна. Затем самолеты должны установить связь, согласно требованиям, на определенной международными договорами частоте.

"Опять же установленными сигналами, прописанными в требованиях ИКАО, на английском языке. Если связь установить не удалось или по каким-либо причинам, может быть, отказ связи, экипаж самолета-перехватчика обязан маневрами, показываю, покачиваниями с крыла на крыло, показать самолету гражданскому этот маневр. Если командир воздушного судна, у него отказ связи, понял, что он перехвачен, то подает тоже мелкие покачивания с крыла на крыло", – объясняет алгоритм действий при перехвате Голуб.

Он также сообщил, что такой встречи двух самолетов в воздухе не было. Это также подтверждают продемонстрированные в эфире записи с радаров.

Что произошло

Напомним, что 23 мая лоукост Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании.

Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.

После этого ЕС осудил вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвал ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также призвали авиаперевозчиков избегать полетов над республикой. Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

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Теги: Минск
 
 
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Происходившее в небе над Беларусью прокомментировал командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Игорь Голуб.
 
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