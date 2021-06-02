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Притворился мертвым: россиянин выжил после нападения медведя
03.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Житель острова Сахалин выжил после встречи с медведем, сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Инцидент произошел у реки на юге острова, охотоведы изучают местность, где произошло нападение на мужчину.
Россиянин ранним утром в среду пошел на рыбалку. Когда он подходил к реке, чтобы проверить сеть, на него напал медведь. Дикое животное вело себя агрессивно. Мужчина притворился мертвым, что и спасло ему жизнь.
После происшествия он самостоятельно пришел в медучреждение за помощью. Жизни мужчины ничего не угрожает.
"Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствие медведя", - отметили в ведомстве.
Представители лесничества планируют пообщаться с медиками и пострадавшим для выяснения обстоятельств.
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Мужчина ранним утром отправился к реке на рыбалку, где и встретился с агрессивным диким животным.
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