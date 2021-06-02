Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Задержанный блогер Роман Протасевич, один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta, заявил, что его мог "сдать" кто-то из окружения.

В ходе допроса, кадры которого показали в среду 2 июня эфире телеканала ОНТ, молодой человек заявил, что это был не его бывший коллега Степан Путило (редактор Nexta), тоже объявленный в розыск.

По словам Протасевича, до инцидента с самолетом Ryanair у него был конфликт с "одним человеком", у которого были связи с "Киберпартизанами" (анонимная оппозиционная хакерская группировка – Sputnik).

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряженный, особенно в последние дни", – заявил Протасевич.

Он также отметил: в первые дни знакомства этот гражданин предупредил, что у них могут возникнуть проблемы, потому что у обоих "два сильных лидерских характера".

Протасевич рассказал, что за 40 минут до вылета он в рабочем чате в Telegram сообщил, когда и каким самолетом будет перемещаться. В этом чате находился и тот, кого подозревает в "сливе" информации задержанный.

"Особенно с учетом того, что, так как я находился СИЗО и у меня не было никакой информации, я подумал, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске", – заявил на допросе Протасевич.

Он также добавил, что у этого человека были связи с "Киберпартизанами".

Могли ли в Беларуси знать о Протасевиче на борту?

В эфире телеканала также добавили, что по установленным во всем мире правилам доступ к спискам пассажиров есть только у трех сторон, поэтому в Беларуси не знали и не могли знать, кто летит в данном самолете.

"Это аэропорт вылета, аэропорт прилета, авиакомпания. В данной ситуации изначально Беларусь не имела возможности доступа к списку этих пассажиров. Никакого официального доступа она не имела и не могла иметь, потому что это транзитный пролет был транзитного судна через наше воздушное пространство", – заявил заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Апет.

Дальше, как сказали в эфире ТВ, по прилету командир самолета должен предоставить списки пассажиров – это соответствует международным правилам, чтобы пограничники смогли идентифицировать людей как в момент прилета, так и вылета.

Еще одна версия, озвученная в эфире, касалась публикации Франака Вечорко, работающего в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По официальной версии, именно после его публикации спецслужбам стало известно, что на борту самолета находился Протасевич.

В эфире восстановили хронологию: в 14:29 пассажиры вошли в здание аэропорта, а в 14:35 Вечорко опубликовал запись о задержании Протасевича: таким образом, по официальной версии, "оповестив" белорусские спецслужбы о нахождении блогера в Беларуси.

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

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