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Временный мост вместо рухнувшего построили под Борисовом всего за 2 недели

03.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сдан в эксплуатацию временный мост через реку Рова на трассе Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск. Всего через две недели рядом с рухнувшим 19 мая мостом под Борисовом появилась новая конструкция через реку.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси сообщает, что движение по временному мосту уже восстановлено.

© Photo : Telegram / РИА Новости
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"Предприятие "Белгипродор" выполняет работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, а также прорабатывает схему и конструкцию восстановления разрушенного сооружения", – сообщили в ведомстве.

Временный металлобетонный объездной мост под Борисовом обещали построчить в течение двух недель. Справились ровно в установленный срок.

Рухнувший мост

Напомним, 19 мая под Борисовом рухнул мост: он не выдержал нагрузки, когда по нему проезжал многотонный грузовик. К счастью, никто не пострадал, были повреждены две машины.

Проезд по участку автодороги Р-67 в районе деревни Семеньковичи стал временно невозможен. Был организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм – это крюк в шесть с лишним километров.

Сразу после инцидента был создан оперштаб, в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли. Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

Кстати, через неделю в Беларуси снова рухнул мост, на этот раз в Пружанском районе. В пресс-службе МЧС сообщали, что авария не повлияла на жизнь деревни.

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Теги: Минск
 
 
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Открылось движение по временному мосту через реку Рова на республиканской трассе Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск.
 
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