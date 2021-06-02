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Временный мост вместо рухнувшего построили под Борисовом всего за 2 недели
03.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сдан в эксплуатацию временный мост через реку Рова на трассе Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск. Всего через две недели рядом с
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси сообщает, что движение по временному мосту уже восстановлено.
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"Предприятие "Белгипродор" выполняет работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, а также прорабатывает схему и конструкцию восстановления разрушенного сооружения", – сообщили в ведомстве.
Временный металлобетонный объездной мост под Борисовом
Рухнувший мост
Напомним, 19 мая под Борисовом рухнул мост: он
Проезд по участку автодороги Р-67 в районе деревни Семеньковичи стал временно невозможен. Был организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм – это крюк в шесть с лишним километров.
Сразу после инцидента был
Кстати, через неделю в Беларуси
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Открылось движение по временному мосту через реку Рова на республиканской трассе Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск.
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