Жительницу Боровлян будут судить за клевету на генерального прокурора Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело о клевете на генпрокурора Андрея Шведа, сообщили в главном надзорном ведомстве.

В качестве обвиняемой проходит 47-летняя жительница Боровлян. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Преступление по данной статье наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

"Согласно материалам дела, обвиняемая в одном из публичных чатов Telegram-канала 1 февраля 2021 года, находясь у себя дома в Боровлянах Минского района, создала и распространила для неограниченного числа пользователей не соответствовавшую действительности информацию", – сообщили Sputnik в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

По данным следствия, в этой информации содержались заведомо ложные и порочащие потерпевшего сведения, умалявшие его честь и достоинство как гражданина и должностного лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры.