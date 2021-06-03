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В Бресте на "Санта Бремор" зафиксировано превышение концентрации аммиака
03.06.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. В Бресте на предприятии "Санта Бремор" в среду было зафиксировано превышение концентрации аммиака, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
Сообщение о том, что сработала система аппаратно-программного комплекса непрерывного контроля качества параметров окружающей среды (АПК), поступило спасателям в среду в 06:59. Как выяснили сотрудники МЧС, в аммиачной компрессорной №1 была обнаружена предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака.
В частности, при норме 20 мг на метр кубический, прибор показал в два с половиной раза большие цифры – 48.
Тем не менее, за пределами компрессорной превышений ПДК не было выявлено. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Причина происшествия устанавливается.
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Инцидент произошел в компрессорной предприятия, показатели предельно допустимой концентрации вещества превышали норму в два с половиной раза.
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