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В Бресте на "Санта Бремор" зафиксировано превышение концентрации аммиака

03.06.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. В Бресте на предприятии "Санта Бремор" в среду было зафиксировано превышение концентрации аммиака, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Сообщение о том, что сработала система аппаратно-программного комплекса непрерывного контроля качества параметров окружающей среды (АПК), поступило спасателям в среду в 06:59. Как выяснили сотрудники МЧС, в аммиачной компрессорной №1 была обнаружена предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака.

В частности, при норме 20 мг на метр кубический, прибор показал в два с половиной раза большие цифры – 48.

Тем не менее, за пределами компрессорной превышений ПДК не было выявлено. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Причина происшествия устанавливается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Инцидент произошел в компрессорной предприятия, показатели предельно допустимой концентрации вещества превышали норму в два с половиной раза.
 
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