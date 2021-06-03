Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. В Бресте на предприятии "Санта Бремор" в среду было зафиксировано превышение концентрации аммиака, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Сообщение о том, что сработала система аппаратно-программного комплекса непрерывного контроля качества параметров окружающей среды (АПК), поступило спасателям в среду в 06:59. Как выяснили сотрудники МЧС, в аммиачной компрессорной №1 была обнаружена предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака.

В частности, при норме 20 мг на метр кубический, прибор показал в два с половиной раза большие цифры – 48.

Тем не менее, за пределами компрессорной превышений ПДК не было выявлено. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Причина происшествия устанавливается.