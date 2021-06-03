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Telegram-канал "Жодино Для Жизни Чат" признали экстремистским
03.06.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Суд Жодино признал информационный канал мессенджера Telegram "Жодино Для Жизни Чат" экстремистским, об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.
"Копия решения суда направлена в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как установила прокуратура, с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи данного Telegram-канала неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Администрация канала не предпринимала мер к предотвращению публикаций.
Прокурор города подготовил и направил в суд заявление о признании материалов, размещаемых, размещаемой в Telegram-канале "Жодино Для Жизни Чат", экстремистскими. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения.
В Беларуси суды признали экстремистскими уже более 20 Telegram-каналов. Материалы в суд направляют ГУБОПиК МВД, СК, прокуратура.
В частности, суд признал экстремистскими
Ранее в СК поясняли, что публикация информации из интернет-ресурсов, признанных судом экстремистскими, влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП).
Напомним, что в мае в Беларуси был
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Материалы в суд для признания канала экстремистским в республике могут направлять ГУБОПиК МВД, СК, прокуратура.
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