Рыболова из Новогрудского района оштрафовали на 41 тысячу рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. В период весеннего запрета на любительский лов рыбы в водоемах республики изъято 2,7 тыс. сетей общей длинной 104 км, сообщила начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Татьяна Титова в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Инспекторы во время рейдов, помимо незаконных орудий ловли, изъяли у браконьеров 1,5 тонны добытой ими рыбы. "Нелегальный" улов наказывается в том числе крупными штрафами. К примеру, за каждую особь леща придется возместить ущерб в размере 9 базовых величин (261 рубль). Рекордный штраф получил житель Новогрудского района.

"31 мая гражданин наловил 40 экземпляров ручьевой форели – вида рыбы, который у нас находится в Красной книге. Вред составил 1440 базовых величин. Это в сумме 41 тысяча 760 рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", – пояснила Титова.

В Беларуси с 31 мая действует запрет на на лов сома обыкновенного или сома европейского, сообщили ранее в Госинспекции охраны животного и растительного мира. Ограничение будет действовать до 1 июля. При этом с конца мая разрешен вылов судака, также в большинстве регионов страны закончился и общий запрет. В рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской и Гродненской областях теперь можно ловить с двумя и более удочками, и не только с берега. Лишь в Витебской области запрет будет действовать по 8 июня.