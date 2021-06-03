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Рыболова из Новогрудского района оштрафовали на 41 тысячу рублей
03.06.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. В период весеннего запрета на любительский лов рыбы в водоемах республики изъято 2,7 тыс. сетей общей длинной 104 км, сообщила начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Татьяна Титова в
Инспекторы во время рейдов, помимо незаконных орудий ловли, изъяли у браконьеров 1,5 тонны добытой ими рыбы. "Нелегальный" улов наказывается в том числе крупными штрафами. К примеру, за каждую особь леща придется возместить ущерб в размере 9 базовых величин (261 рубль). Рекордный штраф получил житель Новогрудского района.
"31 мая гражданин наловил 40 экземпляров ручьевой форели – вида рыбы, который у нас находится в Красной книге. Вред составил 1440 базовых величин. Это в сумме 41 тысяча 760 рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", – пояснила Титова.
В Беларуси с 31 мая действует
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За 5 месяцев в Беларуси инспекторами выявлено 655 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
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