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Лобовое ДТП под Малоритой: погиб водитель легковушки

03.06.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с большегрузом в Малоритском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

YouTube/МВД Беларуси
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Авария произошла в 03:55 в четверг 3 июня на автомобильной дороге Р-17, соединяющей Брест и пункт пропуска "Олтуш" на границе с Украиной.

"По предварительной информации, 28-летний брестчанин, управляя автомобиля Volvo, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком MAN", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что водитель легковушки скончался на месте, а россиянин, управлявший фурой, не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, следователи устанавливают все его обстоятельства.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Водитель легковушки, житель Бреста, скончался на месте ДТП, а россиянин, управлявший фурой, не пострадал.
 
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