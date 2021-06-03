Лобовое ДТП под Малоритой: погиб водитель легковушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с большегрузом в Малоритском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла в 03:55 в четверг 3 июня на автомобильной дороге Р-17, соединяющей Брест и пункт пропуска "Олтуш" на границе с Украиной.

"По предварительной информации, 28-летний брестчанин, управляя автомобиля Volvo, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком MAN", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что водитель легковушки скончался на месте, а россиянин, управлявший фурой, не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, следователи устанавливают все его обстоятельства.

Читайте также: