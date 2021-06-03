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Моргенштерна оштрафовали на $1,3 тыс. за пропаганду наркотиков

03.06.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 03 июн – Sputnik. Зюзинский суд Москвы рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна (Алишера Валиева) и назначил рэперу штраф в 100 тысяч рублей (около 1360 долларов – Sputnik). Об этом сообщил музыкант в своем Instagram. 

Претензии касаются текстов песен "Розовое вино 2" и "Family". Как ранее сообщал адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, было проведено несколько экспертиз, результаты которых "друг другу противоречат".

"Меня судили за якобы пропаганду наркотиков, я свою вину не признаю. Мы будем обжаловать это", - говорит исполнитель в опубликованном видеоролике.

На суде Моргенштерн заявил, что в двух песнях строки со словами о наркотических веществах произносит не он, а другой музыкант. Речь идет о недавно отбывшем срок за хранение наркотиков рэпере Yung Trappa (Владиславе Ширяеве).

"Меня сегодня судили за строчки, которых я не пел", - сказал Моргенштерн.

Он также добавил, что благодарен судье за то, что она разрешила музыканту не вставать из-за его проблем с почками. Журналистам Моргенштерн сообщил, что поедет в больницу на финальное обследование.

До начала заседания рэпер заявил, что, "когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя".

На суд Моргенштерн прибыл на спорткаре McLaren 570S, который оценивается более, чем в 200 тысяч долларов. Рэпер был одет в черную водолазку и кожаную куртку, на шее у него была массивная цепь с изображением доллара. Музыканта сопровождали трое охранников и его девушка – 21-летняя блогер Дилара Зинатуллина. Спутницу Моргенштерна не пустили на заседания, объяснив это тем, что официально они не состоят в браке.

 
Теги: Минск
 
 
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Рэпер заявил, что его судили за строчки, которых он не пел и будет обжаловать решение суда.
 
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