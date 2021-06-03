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В центре Минска нет электроэнергии, узнали – почему

03.06.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. В четверг у многих жителей Центрального района Минска пропало электричество из-за аварии, сообщили в контакт-центре 115.бел.

"Электроэнергии нет в домах по улицам Киселева, Золотая горка, Куйбышева, Козлова, Румянцева и проспекту Независимости. Причина – произошла авария по району. На местах устраняет неполадки ЖЭС, ориентировочное завершение работ – 18:30", – сказал собеседник агентства.

Аварии в Минске

В конце апреля в столичном микрорайоне Чижовка произошло ЧП – жители сообщили о том, что пропала вода из кранов, а если и есть – то темного цвета. На улицах разлились целые озера, машины фактически передвигались вплавь.

На место прибыли сотрудники "Минскводоканала" и МЧС. Как было установлено, произошло повреждение водопровода, диаметр которого составляет один метр. Кроме того, был затронут и проходящий рядом газопровод. Без воды остались три района столицы – Заводской, Ленинский и Октябрьский.

Авария была оперативно локализована, работы по ликвидации велись всю ночь.

Это было не первое подобное ЧП с водой в Минске. За последние 11 месяцев произошло шесть крупных аварий в столице и регионе - подробнее читайте по ссылке.

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Теги: Минск
 
 
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Жители Центрального района белорусской столицы в четверг начали жаловаться на отсутствие электроэнергии в своих квартирах.
 
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