В США сбежавшие из интерната дети несколько часов отстреливались от полиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Несовершеннолетним, устроившим стрельбу во Флориде, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом в четверг сообщает американское издание Washington Post.

Девочка 14 лет и 12-летний мальчик сначала устроили побег из интерната, после чего незаконно пробрались в частный дом. Мужчина, живший неподалеку от места происшествия, сообщил полиции, что слышал звук разбитого стекла в здании, хозяева которого уехали.

Подростки обнаружили в доме боеприпасов и оружия: автомат Калашникова, дробовик, пистолет. Когда правоохранители попытались задержать девочку и мальчик, дети открыли огонь и стреляли на протяжении нескольких часов. Полиция призывала их прекратить огонь, однако подростки игнорировали уговоры.

Когда девочка пошла на полицейских с дробовиком, ее ранили в живот. Ее "сообщник" сдался сам. Чтобы задержать подростков, правоохранителям пришлось пригнать даже полицейский вертолет.

Как заявил позже шериф округа Волусия Майк Читвуд, дети намеревались убить полицейских. Мальчику и девочке предъявлено обвинение в покушении на убийство правоохранителей. Кроме того, подросткам вменяют вооруженное ограбление.

После происшествия девочка была госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

По данным американских СМИ, дети ранее попадались на других злодеяниях. Так, мальчик угрожал директору школы и одному из учеников, а девочка была задержана за кражу кукол, а также за поджог лесного участка.

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