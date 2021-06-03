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Протасевич рассказал о своей роли в заговоре по устранению Лукашенко

04.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич раскрыл свою роль в заговоре против президента Беларуси Александра Лукашенко.        

Глава государства Александр Лукашенко в апреле рассказал о попытке покушения на него и членов его семьи. КГБ, по словам президента, задержал организованную группу, которая готовила вооруженный переворот в республике. В подготовке переворота, подчеркнул Лукашенко, немалую роль сыграли спецслужбы США. Помощь в спецоперации по задержанию заговорщиков оказали российские коллеги из ФСБ. Так, по информации российских спецслужб, переворот планировалось совершить 9 мая этого года. О деталях подготовки госпереворота, а также его участниках, позже рассказали в фильме "Убить президента", показанном в эфире телеканала ОНТ.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской (экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская - Sputnik)", - заявил Протасевич в в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

По словам Протасевича, он передавал Тихановской данные о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Беларуси. Так, на одной из личных встреч лидером белорусской оппозиции он рассказал ей, что в стране готовится силовой сценарий свержения власти.

"Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий… Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?" - сказал он.

Протасевич добавил, что у одного из задержанных заговорщиков – гражданина США и Беларуси юриста Юрия Зенковича – были даже президентские амбиции.

Протасевич добавил, что даже после задержания заговорщиков против Лукашенко в стране остается несколько радикальных "спящих ячеек". Они, по его словам, до сих пор заинтересованы в силовом захвате власти в Беларуси. 

"Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов (вооружения – Sputnik) еще точно не нашли", - сказал Протасевич.

Он пояснил, что делает этот вывод исходя из общения с заговорщиками, которые планировали силовую смену власти и покушение на руководство страны. "Они говорили, что есть четыре – пять групп, одной из них оказалась группа Автуховича", - заявил Протасевич.

Ранее власти проинформировали, что задержана группа Николая Автуховича, которая готовила теракты в стране и возила оружие через Украину.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси, по словам Протасевича, есть несколько спящих радикальных ячеек, заинтересованных в смене власти.
 
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