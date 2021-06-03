Протасевич признал вину в призывах к протестам в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Задержанный в Минске Роман Протасевич, один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta, заявил, что полностью признал вину по некоторым пунктам обвинения, а именно – по обвинениям в призывах к протесам в августе 2020 года, об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ в четверг.

Свое интервью Протасевич начал со слов, что пришел на программу добровольно и без принуждений, что чувствует себя прекрасно.

Он также сказал, что не знает, как к этому отнесутся в его оппозиционном окружении, а также добавил: его не волнует их реакция.

"Я, правда, хочу сделать все, чтобы исправить свои ошибки, чтобы попытаться сделать хотя бы что-то", – сказал Протасевич.

Кто "сдал" Протасевича?

Экс-редактор экстремистского канала напомнил, как, по его мнению, информация о перелете стала известна другим . Протасевич рассказал, что за 40 минут до вылета он в рабочем чате в Telegram сообщил, когда и каким самолетом будет перемещаться. В этом чате находился и тот, кого подозревает в "сливе" информации задержанный.

Он назвал две фамилии людей, которые могут быть причастны к "сливу" информации: Франак Вечорко и Даниил Богданович. С последним у него складывались напряженные отношения, потому что Протасевич не хотел выполнять "какую-то политическую работу, эмоционально устал". Кроме того, его хотели уволить.

"Я склонен предполагать, что да. Более того, я в этом уверен", – ответил он утвердительно на возможную причастность к его аресту Богдановича.

"Черная книга" и причастность Сапеги

Протасевич заверил, что у него никогда не было уверенности, что рано или поздно его кто-либо не сдаст белорусским правоохранителям. Но добавил: он никогда не переходил на личные оскорбления правоохранителей.

"Я всегда понимал, что рано или поздно за свою деятельность я понесу ответственность…Я не имел никакого прямого отношения к деятельности "Черной книги Беларуси". "Беларусь головного мозга", Nexta – да", – заявил Протасевич.

При этом он утвердительно кивнул, когда ведущий задал вопрос о Сапеге, которая" имела прямое отношение к "Черной книге".

Он рассказал, как в этот Telegram-канал попадали данные о правоохранителях. Многая информация передавалась экс-силовиками, а также "крысами, которые есть в любом коллективе, которые легко выдавали данные своих коллег, бывших коллег".

Признал вину

По словам Протасевича, во время непредвиденной посадки самолета в Минске, он был в шоке, поэтому не успел стереть все данные со своего телефона.

"Первостепенной задачей было просто успокоиться. Наверное, это сравнимо с тем ощущением, когда ты заходишь на эшафот. Только в моем случае я приземлялся на него. Потому что я понимал, что мне придется отвечать за то, что я совершил, и за весь тот урон, который я нанес стране", – признался он.

Молодой человек заявил, что думал – грозит смертная казнь, так как в Беларуси его включили в список лиц, причастных к терроризму. Кроме того, он признал вину в призывах к протестам в августе 2020-го.

Протасевич добавил: его воззвания привели к тому, что на улицах белорусских городов начались "неконтролируемые беспорядки и три дня Минск жил в хаосе".

"Я открыто признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа – Sputnik). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок – Sputnik)", – сказал он.

Оппозиционные кулуары

Протасевич назвал имена тех, кто координировал (и координирует) белорусские протесты, а также заверил, что внутри оппозиции есть раскол и внутренние противоречия. Он привел в пример, что проект НАУ должна была запускать Светлана Тихановская, а не Павел Латушко.

"И это должен был быть, по сути, ее кабинет министров. Но за сутки до старта Латушко каким-то образом получил доступ и к их сайту, ко всему и объявил НАУ своей инициативой. Хотя перед этим он выторговывал у Тихановской себе должность премьер-министра. И он просто за сутки до запуска украл проект. Это пример того, как много происходит внутренней грызни", – сказал в интервью Протасевич.

Он также назвал другие имена людей, которые не заинтересованы во власти, а только в деньгах, поделился тем, как живут лидеры оппозиции, и кто это финансирует.

"Во-первых, часть за счет тех же литовских налогоплательщиков… Отчасти – это частные спонсоры, представители бизнес-элиты… Третье – финансовая поддержка диаспор. Источников финансирования много", – сказал он.

Будут ли протесты в Беларуси?

Как считает Протасевич, протестов в Беларуси больше не будет, однако его оппозиционное окружение настаивало развивать движение, потому что "не будет улицы – не будет санкций".

"Последние месяцы, когда были попытки призвать к каким-то акциям, снова к уличным протестам, у меня был лично конфликт с тем же Вечеркой, с тем же ByPol об уличной активности. Я открыто говорил: все, у нас нет улиц, нет и не будет. И глупо пытаться дальше призывать выходить на улицы. Когда уже никто не выйдет", – сказал он.

Оппозиция хочет санкции, "чтобы рухнула экономика", тогда люди выйдут на улицы.

"Это будут голодные бунты. Это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжаются", – добавил он.

Война на Донбассе

Экс-редактор Telegram-канала рассказал, что впервые поехал в зону АТО в 2014 году и пробыл там всего 1,5 месяца. Он также признался, что был при батальоне "Азов", но не в его штате.

"Тогда я даже ни разу не был в зоне боевых действий", – сказал Протасевич

Он объяснил, что состоял в объединении белорусов в отряде "Погоня", в котором, по его словам, было три человека.

"Я хотел построить из себя бравурного вояку. Сколько мне было лет, 19–20? Я тогда был подростком, окрыленным каким-то напускным и каким-то неверным романтизмом войны. Могу сказать, я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении, и позже я просто вошел в состав одного из подразделений. Но опять же, я просто продолжал заниматься фотографией", – сказал он.

В сам штат "Азова", по словам Протасевича, его не брали, так как являлся иностранцем. Он знает, что в отношении него прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело.

"Я считаю, что это было самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я и вправду жалею… И единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича (Лукашенко – Sputnik) найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости, чтобы не выдать меня", – добавил он.

Эмоциональная концовка

Протасевич в конце интервью заявил, что сотрудничает со следствием по всем эпизодам и предоставляет "множество уникальных фактов".

"Я переосмыслил для себя многие вещи. Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то грязные игры и разборки. Не знаю, я просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить просто обычной спокойной жизнью, завести семью и детей, перестать бежать от чего-то", – сказал он и заплакал.

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

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