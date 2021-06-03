Три ребенка погибли при обрушении дачного дома под Воронежем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Три ребенка погибли при обрушении дачного дома в Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В селе Копанище под Воронежем произошло обрушение плиты перекрытия. Сообщалось, что под завалами могут находиться до трех детей. На место происшествия выбыли спасатели. В разборах завалов задействован тяжелый кран.

"При разборе завалов на месте обрушения обнаружены тела трех погибших детей", - сказал собеседник агентства.

Спасатели отмечают, что погибли мальчики в возрасте от 7 до 12 лет.

Поисково-спасательная операция завершена.

В настоящее время на месте трагедии работает прокуратура. По факту инцидента проводится проверка.

Причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.