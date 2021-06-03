|
Три ребенка погибли при обрушении дачного дома под Воронежем
04.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Три ребенка погибли при обрушении дачного дома в Воронежской области, сообщает
В селе Копанище под Воронежем произошло обрушение плиты перекрытия. Сообщалось, что под завалами могут находиться до трех детей. На место происшествия выбыли спасатели. В разборах завалов задействован тяжелый кран.
"При разборе завалов на месте обрушения обнаружены тела трех погибших детей", - сказал собеседник агентства.
Спасатели отмечают, что погибли мальчики в возрасте от 7 до 12 лет.
Поисково-спасательная операция завершена.
В настоящее время на месте трагедии работает прокуратура. По факту инцидента проводится проверка.
Причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины обрушения недостроенного дачного дома выясняются, проводятся следственные действия.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)