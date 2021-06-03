ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Три ребенка погибли при обрушении дачного дома под Воронежем

04.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Три ребенка погибли при обрушении дачного дома в Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В селе Копанище под Воронежем произошло обрушение плиты перекрытия. Сообщалось, что под завалами могут находиться до трех детей. На место происшествия выбыли спасатели. В разборах завалов задействован тяжелый кран.

"При разборе завалов на месте обрушения обнаружены тела трех погибших детей", - сказал собеседник агентства.  

Спасатели отмечают, что погибли мальчики в возрасте от 7 до 12 лет.

Поисково-спасательная операция завершена. 

В настоящее время на месте трагедии работает прокуратура. По факту инцидента проводится проверка.

Причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины обрушения недостроенного дачного дома выясняются, проводятся следственные действия.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Известный белорусский "вор в законе" Муму получил 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by