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Известный белорусский "вор в законе" Муму получил 10 лет
04.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Известный в криминальных кругах белорусский "вор в законе" Олег Герасимович по кличке Муму судом был приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила в четверг Белтелерадиокомпания.
Такой приговор вынес Оршанский районный суд, который рассматривал дело. Отбывать наказание Герасимович будет в колонии строгого режима.
Напомним, Муму был
Как сообщали в МВД, в оршанском кафе была попытка Муму переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета.
В министерстве тогда проинформировали, что всех современных белорусских "воров в законе" "короновали" за границей. Первый раз Муму был задержан в 2013 году на сходке, которая проходила в Подмосковье на Николиной горе. Вместе с ним были еще три белоруса – Паштет, Медвежонок и Лебедь.
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По решению суда отбывать наказание криминальный авторитет будет в колонии на условиях строгого режима.
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