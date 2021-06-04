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МИД РФ: Беларусь разрешила посольству России многократно посещать Сапегу
04.06.2021 18:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусские власти предоставили посольству России многократное разрешение на посещение россиянки Софии Сапеги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, разрешение было получено 28 мая, в ведомстве рассчитывают на то, что будут использовать эту возможность. Захарова также отметила, что информация о том, как российские дипломаты занимаются этой темой, поступает в министерство "буквально в режиме реального времени".
"Адвокат посетил ее 28 мая и сообщил, что она нормально себя чувствует, и мер физического воздействия на нее не оказывалось", - цитирует официального представителя МИД РФ
Напомним, ранее защитник россиянки
Последует
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Адвокат арестованной в Беларуси россиянки заявил, что защита провела очередную встречу с ней. В ведомстве отметили, что будут использовать возможность...
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