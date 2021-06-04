МИД РФ: Беларусь разрешила посольству России многократно посещать Сапегу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусские власти предоставили посольству России многократное разрешение на посещение россиянки Софии Сапеги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, разрешение было получено 28 мая, в ведомстве рассчитывают на то, что будут использовать эту возможность. Захарова также отметила, что информация о том, как российские дипломаты занимаются этой темой, поступает в министерство "буквально в режиме реального времени".

"Адвокат посетил ее 28 мая и сообщил, что она нормально себя чувствует, и мер физического воздействия на нее не оказывалось", - цитирует официального представителя МИД РФ РИА Новости .

Напомним, ранее защитник россиянки заявлял о панических атаках у девушки, находящейся в СИЗО КГБ.

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