Школьники-наркокурьеры задержаны в Бресте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте двух учеников 11 класса, которые занимались распространением наркотиков, сообщили в пресс-службе УВД облисполкома.

Выпускники "работали" на один из интернет-магазинов: правоохранители взяли их с поличным – во время очередной закладки. При себе у подростков были свертки с особо опасным психотропом альфа-PVP.

"Школьники решили подзаработать. Их внимание привлекла спам-рассылка о "несложной работе". После того как юноши ознакомились с инструкциями для работы наркокурьером, решили, что вероятность попасться сотрудникам милиции невелика", – сказали в управлении.

Работодатели обещали юным брестчанам платить по 4 доллара за одну закладку, а общались с ними только в мессенджерах.

Школьники успели лишь три раза выйти на "дело", а затем были задержаны правоохранителями.