Протасевич не обсуждал с адвокатом интервью гостелевидению - защитник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Роман Протасевич не обсуждал с защитой интервью телеканалу ОНТ. Об этом РИА Новости сообщила адвокат задержанного Инесса Оленская.

Экс-главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман был задержан в Минске 23 мая. В четверг в эфир телеканала ОНТ вышло интервью с его участием. Передача длилась 1,5 часа. В интервью Протасевич признал вину в призывах к протестам в Беларуси, назвал Лукашенко человеком со стальными яйцами, а также рассказал о своей роли в заговоре по устранению президента.

На вопрос о том, обсуждал ли с адвокатом Протасевич свое интервью или планы дать его, Оленская ответила отрицательно.

"Неделю его не видела", - добавила адвокат. По словам Оленской, на следственные действия с участием Протасевича ее в этот период не вызывали.

Адвокат затруднилась спрогнозировать, когда встретится с ним.

Задержание Протасевича

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.

Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, позже сообщение о минировании судна не подтвердилось.

Среди пассажиров оказался Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik). Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны.

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

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