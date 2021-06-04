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Протасевич не обсуждал с адвокатом интервью гостелевидению - защитник
04.06.2021 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Роман Протасевич не обсуждал с защитой интервью телеканалу ОНТ. Об этом
Экс-главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман был задержан в Минске 23 мая. В четверг в эфир телеканала ОНТ вышло интервью с его участием. Передача длилась 1,5 часа. В интервью Протасевич
На вопрос о том, обсуждал ли с адвокатом Протасевич свое интервью или планы дать его, Оленская ответила отрицательно.
"Неделю его не видела", - добавила адвокат. По словам Оленской, на следственные действия с участием Протасевича ее в этот период не вызывали.
Адвокат затруднилась спрогнозировать, когда встретится с ним.
Задержание Протасевича
Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.
Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, позже сообщение о минировании судна не подтвердилось.
Среди пассажиров оказался Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik). Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны.
В чем обвиняют Протасевича
В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.
Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.
Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.
Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.
В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.
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Задержанный в Минске один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал в эфире телеканала ОНТ в четверг о своей...
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