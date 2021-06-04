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Более полусотни нелегалов за день сумели пробраться из Беларуси в Литву
05.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Литовские пограничники за сутки задержали несколько групп нарушителей литовско-белорусской границы, всего 52 человека, сообщила пограничная служба республики.
© Sputnik Александр Жибуль
По информации ведомства, все задержанные – граждане Сирии, Ирака, Беларуси и России.
"Большинство мигрантов – две группы из 45 человек – были задержаны в так называемой Девянишкской петле Шальчининкайского района. Большинство задержанных просили убежища в Литве", – сказали в службе.
Для поиска нелегальных мигрантов пограничники использовали наряды со служебными собаками, квадрокоптеры и вертолет.
В настоящее время все задержанные временно размещены в различных подразделениях пограничной службы, всех мигрантов планируют проверить на COVID-19.
Сейчас в патрулировании литовско-белорусской границы пограничникам соседней республики помогают дополнительные силы, в том числе военные, на данный участок переброшены сотрудники пограничной службы из других пограничных подразделений.
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Для поиска нелегальных мигрантов пограничники использовали наряды со служебными собаками, квадрокоптеры и вертолет.
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