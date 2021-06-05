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Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию – сотрудник охраны погиб

05.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Сотрудник Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана погиб в результате ДТП с участием президентского кортежа, сообщает Sputnik Кыргызстан.

ДТП с участием машин сопровождения кортежа президента страны Садыра Жапарова произошло 4 июня возле села Ананьево Иссык-Кульского района. Автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался в легковушку, выехавшую на встречку.

"В результате ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников 9-й Службы (госохраны - Sputnik) ГКНБ", - говорится в сообщении пресс-службы президенты Кыргызстана.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 

Президент находился в другой машине и в аварии не пострадал.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля, находился в нетрезвом состоянии", - отметили в президентской пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Садыр Жапаров не пострадал в автомобильной аварии, где пьяный водитель легковушки выехал на встречную полосу.
 
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