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Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию – сотрудник охраны погиб
05.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Сотрудник Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана погиб в результате ДТП с участием президентского кортежа, сообщает
ДТП с участием машин сопровождения кортежа президента страны Садыра Жапарова произошло 4 июня возле села Ананьево Иссык-Кульского района. Автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался в легковушку, выехавшую на встречку.
"В результате ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников 9-й Службы (госохраны - Sputnik) ГКНБ", - говорится в сообщении пресс-службы президенты Кыргызстана.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Президент находился в другой машине и в аварии не пострадал.
"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля, находился в нетрезвом состоянии", - отметили в президентской пресс-службе.
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Президент Садыр Жапаров не пострадал в автомобильной аварии, где пьяный водитель легковушки выехал на встречную полосу.
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