Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию – сотрудник охраны погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Сотрудник Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана погиб в результате ДТП с участием президентского кортежа, сообщает Sputnik Кыргызстан .

ДТП с участием машин сопровождения кортежа президента страны Садыра Жапарова произошло 4 июня возле села Ананьево Иссык-Кульского района. Автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался в легковушку, выехавшую на встречку.

"В результате ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников 9-й Службы (госохраны - Sputnik) ГКНБ", - говорится в сообщении пресс-службы президенты Кыргызстана.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Президент находился в другой машине и в аварии не пострадал.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля, находился в нетрезвом состоянии", - отметили в президентской пресс-службе.