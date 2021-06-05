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Бывший шеф полиции получил 2170 лет тюрьмы за заговор против "Фенербахче"

05.06.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Бывший начальник полиции в Турции Назми Ардич приговорен к 2170 годам тюремного заключения по делу о заговоре против стамбульского футбольного клуба "Фенербахче", сообщает ESPN.

Экс-президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым в 2011 году получил шесть лет за организацию договорных матчей, у клубу было запрещено выступать в еврокубках в течение двух сезонов. Йылдырым отвергал все обвинения, указывая на то, что дело сфабриковано с целью подкосить многократного чемпиона Туркции. В итоге Йылдырым провел за решеткой один год.

Однако прокуратура возобновило производство, так как посчитала, что оно было основано на тайном сговоре, к которому имел отношение общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвинили в попытке государственного переворота летом 2016 года. Прокуроры объявили, что дело о договорных матчах против "Фенербахче" было инициировано сторонниками Гюлена, которые проникли в судебную систему и полицию, чтобы подставить клуб и убрать с должностей его руководителей.

В пятницу суд приговорил Хидайета Караджу, который был главой медиа-группы Samanyolu, к 1406 годам тюремного заключения по обвинению в подстрекательствах к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Экс-начальник полиции Ардич был приговорен к 2170 годам тюрьмы по обвинению в подделке документов и тайном сговоре против "Фенербахче".

Отмечается, что также были осуждены как минимум 25 обвиняемых по делу.

Нынешний президент "Фенербахче" Али Коч после решения суда заявил, что клуб стал жертвой заговора, организованного сетью Гюлена. Коч заверил, что добьётся моральной и финансовой компенсации.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуроры провели расследование и выяснили, что за заговором против многократного чемпиона Турции стоит общественный деятель Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в...
 
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