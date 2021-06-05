Лодка с туристами перевернулась на реке под Хабаровском – погиб один человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Надувная лодка с 18 туристами перевернулась на реке в Хабаровском крае, одна женщина погибла, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 июня, на реке Катен. Туристы совершали сплав вниз по течению.

"Произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома", - сообщает надзорное ведомство.

Остальные туристы в настоящее время находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокуроры проводят проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.