|
Лодка с туристами перевернулась на реке под Хабаровском – погиб один человек
05.06.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Надувная лодка с 18 туристами перевернулась на реке в Хабаровском крае, одна женщина погибла, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 июня, на реке Катен. Туристы совершали сплав вниз по течению.
"Произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома", - сообщает надзорное ведомство.
Остальные туристы в настоящее время находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Прокуроры проводят проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело погибшей женщины достали местные рыбаки, жизням остальных туристов ничто не угрожает.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)