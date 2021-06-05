ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лодка с туристами перевернулась на реке под Хабаровском – погиб один человек

05.06.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Надувная лодка с 18 туристами перевернулась на реке в Хабаровском крае, одна женщина погибла, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 июня, на реке Катен. Туристы совершали сплав вниз по течению.

"Произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома", - сообщает надзорное ведомство.

Остальные туристы в настоящее время находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокуроры проводят проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело погибшей женщины достали местные рыбаки, жизням остальных туристов ничто не угрожает.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бывший шеф полиции получил 2170 лет тюрьмы за заговор против "Фенербахче"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by