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Сын задушил подушкой мать-пенсионерку в Кричеве

05.06.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионерки в Кричеве, сообщили в УСК по Могилевской области.

Утром в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в Кричеве. Приехавшие на место спасатели в ходе тушения пожара обнаружили внутри тело 79-летней женщины.

© Photo : СК Беларуси
Мужчина в Столбцовском районе пытался заживо сжечь мать

"В ходе осмотра тела погибшей следователи выдвинули версию о криминальном характере смерти пенсионерки. В рамках судебно-медицинской экспертизы специалистами ГКСЭ установлено,  что смерть женщины наступила от удушения", - рассказала официальный представитель УСК Анастасия Лавринович.

По подозрению в убийстве был задержан 55-летний сын жертвы. "В ходе допроса мужчина рассказал следователю, что между ним и матерью на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого он задушил женщину подушкой", - добавил Лавринович.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство заведомо престарелого лица". Сын убитой находится под стражей.

Лавринович отметила, что мужчина состоит на специализированном учете у психиатра. "Ранее к нему применялись меры принудительного лечения", - уточнила собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователям 55-летний мужчина рассказал, что между ним и матерью произошел конфликт, он не выдержал и задушил женщину.
 
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