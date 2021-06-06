﻿ В Минске столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавшие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавшие

06.06.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн -  Sputnik. Мотоцикл и автомобиль Volkswagen столкнулись на проспекте Победителей в Минске, подробности ДТП рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась около 20 минут десятого вечером в субботу. Volkswagen ехал по проспекту Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении улицы Нарочанской, машина столкнулась с мотоциклом Ducati, которым управлял 38-летний мужчина.

Мотоциклист и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Для установления всех обстоятельств случившегося проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место аварии выезжали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by