В Минске столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн - Sputnik. Мотоцикл и автомобиль Volkswagen столкнулись на проспекте Победителей в Минске, подробности ДТП рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась около 20 минут десятого вечером в субботу. Volkswagen ехал по проспекту Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении улицы Нарочанской, машина столкнулась с мотоциклом Ducati, которым управлял 38-летний мужчина.

Мотоциклист и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Для установления всех обстоятельств случившегося проводится проверка.