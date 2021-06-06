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В Минске столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавшие
06.06.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн - Sputnik. Мотоцикл и автомобиль Volkswagen столкнулись на проспекте Победителей в Минске, подробности ДТП рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась около 20 минут десятого вечером в субботу. Volkswagen ехал по проспекту Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении улицы Нарочанской, машина столкнулась с мотоциклом Ducati, которым управлял 38-летний мужчина.
Мотоциклист и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.
На место аварии выезжали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.
Для установления всех обстоятельств случившегося проводится проверка.
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На место аварии выезжали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист...
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