Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Форвард футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо утонул в озере в Витебском районе, ему было 20 лет, сообщила пресс-служба клуба Sputnik.

"Трагедия произошла в субботу возле деревни Новоселки на озере Белом. Больше ничего комментировать пока не можем", - сказал собеседник агентства.

Форвард в этом сезоне сыграл за витебский клуб в четырех матчах в высшей лиге и сделал одну голевую передачу.

До этого Оденигбо играл во втором дивизионе Нигерии за команду NAF Rockets.

В декабре 2018-го года еще один футболист "Витебска" Андрей Щербаков погиб в аварии на трассе М1 в Толочинском районе вместе с женой и 6-летним сыном.