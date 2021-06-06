ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футболист "Витебска" Оденигбо утонул в озере

06.06.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Форвард футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо утонул в озере в Витебском районе, ему было 20 лет, сообщила пресс-служба клуба Sputnik.

"Трагедия произошла в субботу возле деревни Новоселки на озере Белом. Больше ничего комментировать пока не можем", - сказал собеседник агентства.

Форвард в этом сезоне сыграл за витебский клуб в четырех матчах в высшей лиге и сделал одну голевую передачу.

До этого Оденигбо играл во втором дивизионе Нигерии за команду NAF Rockets.

В декабре 2018-го года еще один футболист "Витебска" Андрей Щербаков погиб в аварии на трассе М1 в Толочинском районе вместе с женой и 6-летним сыном.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий пришел в витебский клуб в 2021 году и успел сыграть за новую команду всего четыре матча.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by