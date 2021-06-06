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Футболист "Витебска" Оденигбо утонул в озере
06.06.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Форвард футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо утонул в озере в Витебском районе, ему было 20 лет, сообщила пресс-служба клуба Sputnik.
"Трагедия произошла в субботу возле деревни Новоселки на озере Белом. Больше ничего комментировать пока не можем", - сказал собеседник агентства.
Форвард в этом сезоне сыграл за витебский клуб в четырех матчах в высшей лиге и сделал одну голевую передачу.
До этого Оденигбо играл во втором дивизионе Нигерии за команду NAF Rockets.
В декабре 2018-го года еще один футболист "Витебска"
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Нападающий пришел в витебский клуб в 2021 году и успел сыграть за новую команду всего четыре матча.
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