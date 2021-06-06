Пожарили шашлыки: отец и маленькая дочь получили серьезные ожоги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Отец, жаря шашлыки, взял на руки маленькую дочь и плеснул жидкость для розжига в мангал – девочка находится в реанимации, сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел в субботу. В приемный покой Мозырской ЦГБ в 19:30 с ожогами за медпомощью обратились мужчина с ребенком.

Как стало известно в ходе предварительного разбирательства, семья из трех человек отдыхала на территории гаражного потребительского кооператива "Мужская Территория", расположенного улице Малинина в Мозыре.

Отец 1997 года рождения разжег мангал для того, чтобы приготовить шашлыки, а после взял на руки дочь (2020 года рождения) и плеснул жидкость для розжига в уже горящий мангал. Пластиковая бутылка лопнула и жидкость попала на руки и одежду парня и ребенка и воспламенилась.

Отец с помощью подручных средств сбил пламя с девочки и вместе с женой на личном автомобиле все поехали в Мозырскую центральную городскую больницу.

Медики диагностировали у парня термические ожоги 12% тела и госпитализировали в травматологическое отделение. Его дочь с диагнозом "термические ожоги 13% тела" госпитализирована в реанимацию.

Предполагаемой причиной ЧП является неосторожное обращение с огнем. МЧС призывает не забывать о мерах пожарной безопасности.