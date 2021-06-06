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Подросток утонул в Малоритском районе
06.06.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн - Sputnik. Мальчик 14 лет утонул в Малоритском районе, подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.
По данным следствия, подросток был в гостях у 27-летней сестры. Вечером в субботу, 5 июня, он пошел гулять со своим 10-летним другом. Около половины седьмого вечера они были на берегу водоема в деревне Дропеевичи. Старший мальчик решил искупаться, однако в итоге утонул.
Его тело извлекли из воды, следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников. Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертиз. Проверку по данному факту проводит Малоритский районный отдел СК.
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Мальчик был в гостях у сестры. Вечером в субботу, 5 июня, он пошел гулять со своим 10-летним другом.
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