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В Могилевском районе в ДТП погибли четверо, в том числе ребенок – видео

06.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. В воскресенье на трассе P122 между Могилевом и Чаусами недалеко от деревни Романовичи произошло серьезное ДТП, сообщает "МогилевОнлайн" со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации,  легковой автомобиль Citroen совершал обгон и врезался в  большегруз MAN. Очевидцы сообщили, что водитель фуры пытался затормозить, однако не успел, так как у автомобиля лопнуло колесо.

Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров легкового авто, среди которых был ребенок полутора лет. Водитель большегруза не пострадал.

Кадры с места ДТП опубликованы УВД Могилевского облисполкома.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Авария произошла на Чаусской трассе около деревни Романовичи, жертвой стала в том числе полуторагодовалая девочка.
 
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