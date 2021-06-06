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В Могилевском районе в ДТП погибли четверо, в том числе ребенок – видео
06.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. В воскресенье на трассе P122 между Могилевом и Чаусами недалеко от деревни Романовичи произошло серьезное ДТП, сообщает
По предварительной информации, легковой автомобиль Citroen совершал обгон и врезался в большегруз MAN. Очевидцы сообщили, что водитель фуры пытался затормозить, однако не успел, так как у автомобиля лопнуло колесо.
Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров легкового авто, среди которых был ребенок полутора лет. Водитель большегруза не пострадал.
Кадры с места ДТП опубликованы УВД Могилевского облисполкома.
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Авария произошла на Чаусской трассе около деревни Романовичи, жертвой стала в том числе полуторагодовалая девочка.
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