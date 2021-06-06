В Могилевском районе в ДТП погибли четверо, в том числе ребенок – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. В воскресенье на трассе P122 между Могилевом и Чаусами недалеко от деревни Романовичи произошло серьезное ДТП, сообщает "МогилевОнлайн" со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, легковой автомобиль Citroen совершал обгон и врезался в большегруз MAN. Очевидцы сообщили, что водитель фуры пытался затормозить, однако не успел, так как у автомобиля лопнуло колесо.

Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров легкового авто, среди которых был ребенок полутора лет. Водитель большегруза не пострадал.

Кадры с места ДТП опубликованы УВД Могилевского облисполкома.