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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Могилевом
Источник материала: БT
Страшна авария произошла сегодня под Могилевом. Погибли 4 человека. Все случилось в районе деревни Романовичи. По предварительной информации ГАИ, при обгоне водитель легковушки столкнулся со встречной фурой. Погибли трое взрослых и двухлетняя девочка. На месте инцидента работают следователи, сотрудники ГАИ и МЧС. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
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Страшна авария произошла сегодня под Могилевом. Погибли 4 человека. Все случилось в районе деревни Романовичи. По предварительной информации ГАИ, при обгоне...
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