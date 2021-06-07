Два поезда столкнулись в Пакистане: погибли десятки человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Число погибших при столкновении в понедельник двух поездов в Пакистане выросло до 36, передает телеканал Samaa TV со ссылкой на спасателей.

Трагедия произошла в провинции Синд. Ранее сообщалось о 30 погибших. Ранено более 50 человек. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой состав, сошедший с рельсов.

По словам очевидцев происшествия, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.

На данный количество поврежденных вагонов точно неизвестно. По сообщению заместителя комиссара района Готки, где произошла авария, Усмана Абдуллы перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены". А по данным представителей пакистанских железных дорог, в результате крушения с рельсов сошли четыре вагона.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан приказал провести всестороннее расследование случившейся аварии и изучить вопросы безопасности железных дорог. Он заявил, что шокирован произошедшим.

"Потрясен ужасной железнодорожной аварией в районе Готки рано утром, в результате которой погибли 30 пассажиров", - сказал глава правительства Пакистана. Он добавил, что министру путей сообщения поручено прибыть на место и обеспечить медицинскую помощь раненым и поддержку семьям погибших.

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