ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мазепин прокомментировал слова Протасевича о "спонсоре с Урала"

07.06.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин сообщил, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

Ранее задержанный в Беларуси один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире телеканала ОНТ сообщил, что помощь каналу оказывали и российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогал "уральский бизнесмен".

"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", - заявил Мазепин журналистам.

Бизнесмен добавил, что финансирование канала противоречит его взглядам и ему неприятно об этом говорить.

Мазепин предположил, что слова Протасевича о российской причастности к событиям в Беларуси говорят о том, что кому-то хотелось развить эту тему.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам бизнесмена, он не стал бы финансировать Telegram-канал NEXTA, так как это противоречит его убеждениям.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девочка-подросток утонула в Крупском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by