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Мазепин прокомментировал слова Протасевича о "спонсоре с Урала"
07.06.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин сообщил, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.
Ранее задержанный в Беларуси один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире телеканала ОНТ сообщил, что помощь каналу оказывали и российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогал "уральский бизнесмен".
"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", - заявил
Бизнесмен добавил, что финансирование канала противоречит его взглядам и ему неприятно об этом говорить.
Мазепин предположил, что слова Протасевича о российской причастности к событиям в Беларуси говорят о том, что кому-то хотелось развить эту тему.
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По словам бизнесмена, он не стал бы финансировать Telegram-канал NEXTA, так как это противоречит его убеждениям.
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