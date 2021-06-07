Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин сообщил, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

Ранее задержанный в Беларуси один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире телеканала ОНТ сообщил, что помощь каналу оказывали и российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогал "уральский бизнесмен".

"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", - заявил Мазепин журналистам.

Бизнесмен добавил, что финансирование канала противоречит его взглядам и ему неприятно об этом говорить.

Мазепин предположил, что слова Протасевича о российской причастности к событиям в Беларуси говорят о том, что кому-то хотелось развить эту тему.